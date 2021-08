Dai bar al trasporto pubblico e fino alle scuole | domani si decidono le regole del Green Pass | cosa potrebbe cambiare per il Fvg

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Fumata bianca sulle nuove, dai ristoranti…aporto sanitario per andare in vacanza…, bar, discoteche e zona gialla:...

Advertising

Nclosing123 : @angy52 Intendevo negli spazi aperti antistanti i locali, sono sempre parte di bar e ristoranti . Sarò paranoica ma… - PaperinikEdonna : RT @intuslegens: Fino a ieri pensavo che il #greenpass ci avrebbe reso schiavi. Poi ho capito. Noi saremo cacciati dai bar. Ma voi? Schedat… - GcColombo : RT @intuslegens: Fino a ieri pensavo che il #greenpass ci avrebbe reso schiavi. Poi ho capito. Noi saremo cacciati dai bar. Ma voi? Schedat… - anna30048679 : @ElisabettaSamm1 @borghi_claudio Assurdo!!! Credo però che le mascherine, per un paese così situato, porto d'europ… - gridracedriver1 : @Resenzatrono @MarcoBarzaghi @DonatoFCIM classico, quando non si sa cosa dire, partono gli sproloqui, dai vai al ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai bar

Informa-press

...stagionale e che in una scala da 1 a 5 si è meritato l'indice di difficoltà massimotecnici ...8. Nel frattempo le moto percorrono 221 metri durante i quali i piloti sono soggetti a 1,5 g di ...(Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Fumata bianca sulle nuove regole,ristoranti… Passaporto sanitario per andare in vacanza… Green pass,, discoteche e zona gialla:...Green pass per mangiare nei locali, fare sport, assistere agli spettacoli, partecipare ad eventi nei luoghi chiusi. Venerdì 6 agosto entrerà in vigore il decreto del governo che obbliga i cittadini a ...Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver sparato con un fucile da caccia verso un bar perché infastidito dal troppo rumore provenire dal locale ...