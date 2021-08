Da Viviani a Chamizo fino al salto triplo e al ritorno in pista di Jacobs: ecco tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi mercoledì 5 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) È il giorno di Elia Viviani e Frank Chamizo, dopo la notte di Gregorio Paltrinieri nel nuoto in acque libere. Il campione olimpico in carica dell’Omnium sarà in pista a partire dalle 8.30, mentre il lottatore – bronzo a Rio – inizierà i suoi turni di combattimento nella notte. Durante la quale andranno a caccia di una medaglia anche i triplisti Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje, nonché Zane Weir nel getto del peso maschile. Batterie e qualificazioni anche per le staffette 4×100 sia femminile che maschile, con il ritorno in pista di Marcell Jacobs, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) È il giorno di Eliae Frank, dopo la notte di Gregorio Paltrinieri nel nuoto in acque libere. Il campione olimpico in carica dell’Omnium sarà ina partire d8.30, mentre il lottatore – bronzo a Rio – inizierà i suoi turni di combattimento nella notte. Durante la quale andranno a caccia di una medaglia anche i triplisti Andrea Dallaved Emmanuel Ihemeje, nonché Zane Weir nel getto del peso maschile. Batterie e qualificazioni anche per le staffette 4×100 sia femminile che maschile, con ilindi Marcell, ...

Advertising

fattoquotidiano : Da Viviani a Chamizo fino al salto triplo e al ritorno in pista di Jacobs: ecco tutti gli italiani in gara alle Oli… - Henri_Filipuzzi : @della_irene - Paltrinieri nel fondo (ma ci vuole un miracolo) - Ginnastica ritmica - Viviani nella Omnia ciclis… - FredMosby_ : @soffiamisulcuor Sisi: Pechino 27, Londra 28 e Rio 29. Sotto ad Atene (32), Sidney (34) e Atlanta (35). Comunque re… - Serpy95 : @pergliamiciemme In teoria dovrebbero esserci speranze di medaglia nella lotta libera con Chamizo, nel karate con B… - IlVal_79 : State battendo la fiacca sulle Olimpiadi: dalle 23:20 iniziano ore decisive per il medagliere! Paltrinieri, Chamizo… -