Da “Michetti | chi?” a “Giorgia | perché?” | la strana crisi della destra italiana

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il pediatra con la pistola e l’avvocato con la fissazione di Roma antica. Il medico che prima nega e poi ammette di essersi presentato armato in ospedale, «ma mai in corsia» («Io non sono mai entrato in corsia con un’arma e neanche vestito da sceriffo a carnevale… io sono entrato con l’arma in ospedale, l’ho avuta addosso, ma mai in corsia e mai quando giro con i pazienti») e l’amministrativista che a ogni domanda sui problemicapitale ricomincia a parlare di «Ottaviano Augusto». I candidatia Roma e Milano, Enricoe Luca Bernardo, sembrano usciti da un film di Mario Monicelli, neanche li ...