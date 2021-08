Da domani operativo per i residenti ASL Roma 1 il “Servizio di Prenotazione temporaneo” per viste ed esami (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà attivo da domani il “Servizio di Prenotazione temporaneo” per i residenti della ASL Roma 1 che devono prenotare visite ed esami (classi di priorità U e B). Il servizio telefonico nasce per dare uno strumento in più ai cittadini e integrare l’attività degli sportelli distrettuali, che in questi giorni hanno continuato a lavorare con l’obiettivo di arginare i possibili disservizi legati all’attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione Lazio. Gli utenti potranno dunque anche chiamare il numero 06 77647714, attivo dal lunedì al venerdì ore 8-16, muniti di tessera sanitaria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà attivo dail “Servizio di” per idella ASL1 che devono prenotare visite ed(classi di priorità U e B). Il servizio telefonico nasce per dare uno strumento in più ai cittadini e integrare l’attività degli sportelli distrettuali, che in questi giorni hanno continuato a lavorare con l’obiettivo di arginare i possibili disservizi legati all’attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione Lazio. Gli utenti potranno dunque anche chiamare il numero 06 77647714, attivo dal lunedì al venerdì ore 8-16, muniti di tessera sanitaria ...

Advertising

passionedesign : CILA Superbonus, operativo da domani il nuovo modulo - Condominiando : Arriva la CILA-Superbonus, il modello unico valido in tutta Italia. - edilportale : Operativo da domani il nuovo modulo per la #CILAS, la Comunicazione Asseverata di Inizio Attività per il… - geometrablog : CILA #Superbonus, operativo da domani il nuovo modulo - TV7Benevento : **Superbonus: Brunetta, 'via libera al modulo Cila, operativo da domani'**... -