Da avvocato a premier e leader, l'ascesa di Conte al vertice M5s (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - “Sarò l'avvocato difensore del popolo italiano”. Da quel 23 maggio del 2018, quando dal Quirinale si presentò agli italiani con questa frase divenuta ormai famosa, Giuseppe Conte di strada ne ha fatta molta. Fino ad arrivare, venerdì, ad essere ufficialmente incoronato leader di M5s, dopo il plebiscito sul nuovo Statuto incassato martedì sera. Un cursus honorum politico iniziato a sorpresa dal vertice della piramide, a dispetto di un profilo noto solo agli addetti ai lavori o agli accademici del Diritto privato, ma che lo ha visto recuperare a tappe forzate il gap iniziale di esperienza, complici vicende politiche ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - “Sarò l'difensore del popolo italiano”. Da quel 23 maggio del 2018, quando dal Quirinale si presentò agli italiani con questa frase divenuta ormai famosa, Giuseppedi strada ne ha fatta molta. Fino ad arrivare, venerdì, ad essere ufficialmente incoronatodi M5s, dopo il plebiscito sul nuovo Statuto incassato martedì sera. Un cursus honorum politico iniziato a sorpresa daldella piramide, a dispetto di un profilo noto solo agli addetti ai lavori o agli accademici del Diritto privato, ma che lo ha visto recuperare a tappe forzate il gap iniziale di esperienza, complici vicende politiche ...

