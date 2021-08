Cunha e la dedica alla fidanzata | sono le Olimpiadi del coraggio e dell' inclusione

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Ana Marcela ha dedicato l'oro conquistato nei 10 km di fondo al suo Paese, il Brasile, e alla fidanzata. "Sognavo una medaglia olimpica e per me vuol dire moltissimo aver vinto qui. Mi ha spronata l'esempio ...Sconfitti nei quarti gli azzurri del basket e del volley. Oro per Tita e Banti nella vela. Oggi Italia in finale nel ciclismo su pista: oro o argento sicuri ...Il messaggio dell'oro dei 10 km di fondo è l'ultimo di una serie di gesti da parte degli atleti che hanno fatto compiere un passo in avanti alla battaglia contro le discriminazioni omofobe Ana Marcela ...