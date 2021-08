Csm | il pm Paolo Storari resta a Milano Respinta la richiesta di trasferimento del pg della Cassazione

(Di mercoledì 4 agosto 2021)in servizio come pubblico ministero. Il Consiglio superioremagistratura ha rigettato ladel procuratore generale, Giovanni Salvi, dicautelare d’urgenza e di cambio di funzioni per il pm, nell’ambito del caso dei verbali dell’avvocato Amara. Ieri il magistrato, che ha denunciato una presunta inerzia dei verticiprocura sui verbali di Piero Amara, era stato sentito per due ore dalla commissione disciplinare dopo che nei giorni scorsi aveva ...

Non c'è alcuna esigenza cautelare perché il pmStorari debba essere trasferito d'urgenza dalla Procura di Milano, e tantomeno che debba ...word i verbali segretati all'allora consigliere...Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso ilche ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d'urgenza e ...Milano, 4 agosto 2021 - Il pm Paolo Storari resta con le sue funzioni in servizio alla Procura di Milano. L'ha deciso la sezione disciplinare del Csm, rigettando la richiesta di trasferimento ...Paolo Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d’urgenza e ...