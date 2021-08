Covid: Valle d'Aosta, tenere conto solo casi tra residenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Conferenza delle Regioni ha condiviso la proposta della Valle d'Aosta di emendare il disegno di legge di conversione in legge del Dl 105 del 23 luglio 2021 per modificare i criteri con cui viene ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Conferenza delle Regioni ha condiviso la proposta dellad'di emendare il disegno di legge di conversione in legge del Dl 105 del 23 luglio 2021 per modificare i criteri con cui viene ...

Coronavirus, 15 casi in Valle del Serchio In provincia di Lucca, oggi (4 agosto), si registrano 101 nuovi casi di contagio da Covid - 19. In Valle del Serchio: 1 Fosciandora, 7 Castelnuovo di Garfagnana, 7 Barga. I dati sono stati resi ...

Coronavirus, 15 casi in Valle del Serchio In provincia di Lucca, oggi (4 agosto), si registrano 101 nuovi casi di contagio da Covid - 19. In Valle del Serchio: 1 Fosciandora, 7 Castelnuovo di Garfagnana, 7 Barga. I dati sono stati resi ...

Mancano le guardie mediche LUCCA. Emergenza guardie mediche, sono nove le sedi scoperte tra Piana e Valle. L'Asl pensa di accorpare alcune zone, ma i medici di turno sono in difficoltà a coprire zone sempre più ampie. Che la pe ...

