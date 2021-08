Covid | ultime news Bollettino | 6 596 nuovi casi | 21 morti Tasso di positività 3 | 1% LIVE

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Processati 215.748 tamponi. Aumetano ricoveri ordinari (+113) e terapie intensive (+2). Appello dell'Oms: "Prima della terza dose vaccinare tutti": bisogna aspettare "almeno fino alla fine di settembre" così da permettere l'immunizzazione "di almeno il 10% della popolazione di ogni Paese" del mondo. In Italia cala occupazione intensive in Marche, Sicilia e Bolzano, in Puglia cresce. Resta fermo al 3% allo nazionale. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 10%

Corriere : Figliuolo chiede formalmente alle Regioni i dati sulle vaccinazioni del personale scola... - rtl1025 : ?? Sono 6.596 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - sole24ore : #Coronavirus, Usa: variante #Delta sposta soglia immunità di gregge ben oltre l'80%.?? Rush finale per le norme sul…

...ha registrato 35.867 nuovi casi di coronavirus e 1.747 decessi nelle24 ore, superando la soglia delle 100.000 vittime dall'inizio della Pandemia nel Paese. Il bilancio complessivo del - ...È un Francesco I di Borbone con in mano il Green pass l'immagine scelta dalla Reggia di Caserta, e pubblicata sulla pagina Facebook del monumento, per annunciare ai visitatori ...Napoli, 4 agosto 2021 - In Campania aumentano i positivi al Covid-19 e i posti letto occupati in degenza negli ospedali. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 496 positivi al Coronavirus, 135 in più ...