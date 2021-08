Covid Toscana, oggi 765 positivi: il contagio galoppa, ma i ricoveri sono sotto controllo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Lo avevamo spiegato ieri : come non devono impressionare i dati del lunedì, che sono sempre più alti della media, così non devono illudere quelli del martedì, che sono sempre ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Lo avevamo spiegato ieri : come non devono impressionare i dati del lunedì, chesempre più alti della media, così non devono illudere quelli del martedì, chesempre ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Covid Toscana, oggi 765 positivi: il contagio galoppa, ma i ricoveri sono sotto ... - DANI56 : RT @AnsaToscana: Covid: in Toscana raddoppio casi in un giorno, 765 contagi. Mai così tanti dall'8 maggio scorso #ANSA - bizcommunityit : Covid Toscana, oggi 765 positivi: il contagio galoppa, ma i ricoveri sono sotto controllo - infoitinterno : Covid, nuovo aumento dei contagi in Toscana - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 765 contagi: bollettino 4 agosto -