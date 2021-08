Covid | Razzante | “Agenzia per la cybersicurezza è migliore risposta contro attacco Regione Lazio”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il decreto per l’istituzione dell’per la sicurezza nazionale appena approvato al Senato è laall’hacker allae costituisce il punto di riferimento di un percorso che si è trascinato per troppi anni e che finalmente giunge a conclusione con questo governo. Viene istituito un blocco nazionale ad argine della cybersecurity che in seno alla presidenza del consiglio e sotto il suo coordinamento tenterà di arginare le minacce alla sicurezza nazionale e anche a quella privata”. Lo ha detto all’Adnkronos Ranieri, ...

Adnkronos

Ranieri, consigliere per la cybersecurity del Sottosegretario alla Difesa, on. Giorgio ...dalla mezzanotte del primo agosto sono ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino anti -nel ...L'appuntamento " come sempre a ingresso libero, ma nel rispetto dei protocolli anti" è al ... Federico Gatti (Tg5), Gb Oliviero (Gazzetta), Mitch (Le Iene), Edoardo Raspelli e Ruben(..."Il decreto per l'istituzione dell'agenzia per la sicurezza nazionale appena approvato al Senato è la migliore risposta all'attacco hacker alla Regione Lazio e costituisce il punto di riferimento di u ...In tilt prenotazioni vaccini, visite ambulatoriali e ricetta digitale. Zingaretti: "Attacchi stampo terroristico, nessun riscatto richiesto".