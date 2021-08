Covid oggi Sicilia, 808 contagi e 6 morti: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 808 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 464. Al momento nella Regione i positivi sono 12.095. Tra le province con il maggior numero di casi Palermo a 210, Catania a 118, Ragusa a 115, a Trapani 92, Caltanissetta e Agrigento, entrambe a 79 nuovi contagi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 808 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 4. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 464. Al momento nella Regione i positivi sono 12.095. Tra le province con il maggior numero di casi Palermo a 210, Catania a 118, Ragusa a 115, a Trapani 92, Caltanissetta e Agrigento, entrambe a 79 nuovi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

