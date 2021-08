Covid oggi Sardegna, 350 contagi e un morto: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 350 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, è un 66enne nella provincia del Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.848 tamponi. I pazienti ricoverati sono 87, 7 in più rispetto a ieri. Stabile, invece, il numero dell’occupazione delle terapie intensive che sono 19. In isolamento domiciliare ci sono 5.574 persone, 273 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 350 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 4. Nella tabella si fa riferimento a un altro, è un 66enne nella provincia del Sud. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.848 tamponi. I pazienti ricoverati sono 87, 7 in più rispetto a ieri. Stabile, invece, il numero dell’occupazione delle terapie intensive che sono 19. In isolamento domiciliare ci sono 5.574 persone, 273 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

