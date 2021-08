Covid oggi Puglia, 236 contagi: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 236 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 12.668 test per l’infezione da Covid-19: 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I pazienti ricoverati per coronavirus sono 96. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 236 ida coronavirus in, 42021, secondo i dati deldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 12.668 test per l’infezione da-19: 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 24 in provincia di Fa, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I pazienti ricoverati per coronavirus sono 96. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - msgelmini : La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta #Italia andrà avanti, senza sosta, anch… - ManuQ24916888 : RT @lelivrepenseur: Una carissima amica, madre di due figli è stata ricoverata oggi per una lunga operazione oncologica di 7 ore. Chi c’è a… - MarioLo26227538 : @ladyonorato Non solo occorre ripensare ai reparti Covid. Oggi le visite dei parenti sono proibite ed i malati sono… -