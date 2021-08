Covid, oggi nuovi casi e morti: il bollettino del 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 4 agosto 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 6.596 Decessi: 21 Tamponi effettuati: 215.748 Terapie intensive: +2 Tasso di positività: 3,05% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 97.220 casi totali: 4.369.964 Decessi: 128.136 Guariti: 4.144.608 In Italia oggi, mercoledì 4 agosto 2021, sono stati registrati 6.596 nuovi casi e 21 morti per Covid. Ieri erano stati segnalati 4.845 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 6.596 Decessi: 21 Tamponi effettuati: 215.748 Terapie intensive: +2 Tasso di positività: 3,05% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 97.220totali: 4.369.964 Decessi: 128.136 Guariti: 4.144.608 In Italia, mercoledì 42021, sono stati registrati 6.596e 21per. Ieri erano stati segnalati 4.845 ...

