Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. A meno di 48 ore dall’obbligo del Green pass -in vigore dal 6 agosto – ecco i numeri legati alla variante Delta nelle regioni e nelle città: da Roma a Milano, da Napoli a Torino. I dati delle regioni: Sono 765 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildi, mercoledì 42021, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. A meno di 48 ore dall’obbligo del Green pass -in vigore dal 6– ecco i numeri legati alla variante Delta nellee nelle città: da Roma a Milano, da Napoli a Torino. I dati delle: Sono 765 ida coronavirus in Toscana, 4 ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su… - msgelmini : La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta #Italia andrà avanti, senza sosta, anch… - MarioLo26227538 : @ladyonorato Non solo occorre ripensare ai reparti Covid. Oggi le visite dei parenti sono proibite ed i malati sono… - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 765 contagi: bollettino 4 agosto -