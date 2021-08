Covid oggi Italia, 6.596 contagi e 21 morti: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 6.596 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 4 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano a 128.136 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 215.748 tamponi, il tasso positività è al 3,05%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.309(+113 rispetto a ieri), mentre sono 260 i pazienti in terapia intensiva (+2), con 14 ingressi nelle ultime 24 ore. EMILIA ROMAGNA ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 6.596 i nuovida coronavirus in, mercoledì 42021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21, che portano a 128.136 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 215.748 tamponi, il tasso positività è al 3,05%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.309(+113 rispetto a ieri), mentre sono 260 i pazienti in terapia intensiva (+2), con 14 ingressi nelle ultime 24 ore. EMILIA ROMAGNA ...

