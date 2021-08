Covid oggi Israele, 3.269 contagi: nuove misure e regole (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 3.269 i contagi da coronavirus in Israele secondo i dati del bollettino riportati oggi, 4 agosto 2021, dai media. I nuovi casi superano quota 3000 per il secondo giorno consecutivo e aumentano le aree identificate come zone rosse per la presenza di focolai: sono diventate 18, mentre lunedì erano 13. I nuovi contagi sono stati individuati su circa 98.000 test: l’indice di positività è al 3,3%. I pazienti ricoverati per Covid sono 449: in condizioni gravi sono 237 persone e 48 hanno bisogno del supporto delle macchine per respirare. Sui media torna a circolare la parola lockdown. “Il nostro obiettivo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 3.269 ida coronavirus insecondo i dati del bollettino riportati, 4 agosto 2021, dai media. I nuovi casi superano quota 3000 per il secondo giorno consecutivo e aumentano le aree identificate come zone rosse per la presenza di focolai: sono diventate 18, mentre lunedì erano 13. I nuovisono stati individuati su circa 98.000 test: l’indice di positività è al 3,3%. I pazienti ricoverati persono 449: in condizioni gravi sono 237 persone e 48 hanno bisogno del supporto delle macchine per respirare. Sui media torna a circolare la parola lockdown. “Il nostro obiettivo è ...

