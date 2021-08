Covid oggi India, 42.625 contagi e 562 morti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le autorità sanitarie in India hanno segnalato stamani 42.625 nuovi contagi e 562 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il giorno dopo aver superato le barriere di 31,7 milioni di infezioni e 425.000 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero dei nuovi positivi comprende un totale di 23.676 nuovi casi nello stato del Kerala, il più colpito al momento, che rappresenta il più incremento giornaliero confermato fino ad oggi nel Paese asiatico, secondo quanto riportato dalla rete televisiva Indiana Ndtv. Il ministero della Salute ha inoltre confermato che il Kerala – che nei giorni scorsi ha registrato circa la metà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le autorità sanitarie inhanno segnalato stamani 42.625 nuovie 562 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il giorno dopo aver superato le barriere di 31,7 milioni di infezioni e 425.000 decessi dall’inizio della pandemia. Il numero dei nuovi positivi comprende un totale di 23.676 nuovi casi nello stato del Kerala, il più colpito al momento, che rappresenta il più incremento giornaliero confermato fino adnel Paese asiatico, secondo quanto riportato dalla rete televisivana Ndtv. Il ministero della Salute ha inoltre confermato che il Kerala – che nei giorni scorsi ha registrato circa la metà ...

