Covid oggi Gb, governo cambia idea: vaccino anche a 16-17enni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il vaccino anti Covid sarà offerto anche agli adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. E' quanto si appresta ad annunciare oggi il governo britannico, secondo quanto anticipa il Telegraph. La decisione, che ribalta la precedente posizione assunta dall'esecutivo, è stata presa dopo che i consulenti scientifici di Downing Street hanno aggiornato le loro raccomandazioni. Una fonte del governo ha riferito che ai giovani compresi nella fascia di età 16-17 verranno consigliati i vaccini Pfizer e Moderna, come avvenuto per gli under 40. Saranno quindi circa 1,4 milioni gli adolescenti ...

