Covid oggi Fvg, 133 contagi: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 133 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, su 4.323 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,78%. Sono inoltre 1.265 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (1,03%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. oggi non si registrano morti; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 133 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 42021, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, su 4.323 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovicon una percentuale di positività del 2,78%. Sono inoltre 1.265 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (1,03%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% dei nuoviriguarda persone al sotto dei 29 anni.non si registrano morti; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti ...

