Covid oggi Emilia-Romagna, 495 contagi e un decesso: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 495 i nuovi contagi registrati oggi, 4 agosto, in Emilia Romagna, su un totale di 22.073 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. Si registra un decesso, da fuori regione: si tratta di una donna di 89 anni residente in provincia di Milano, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Rimini. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono 13.286. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (invariato rispetto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 495 i nuoviregistrati, 4, in, su un totale di 22.073 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce ildella Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. Si registra un, da fuori regione: si tratta di una donna di 89 anni residente in provincia di Milano, il cuiè stato registrato dall’Ausl di Rimini. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono 13.286. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (invariato rispetto ...

