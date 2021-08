Covid oggi Abruzzo, 126 contagi: bollettino 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 126 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 4 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore e il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia resta quindi di 2.515. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1534 (+63 rispetto a ieri). Si registrano 39 pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1494 (+66) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 126 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 4. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore e il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia resta quindi di 2.515. Gli attualmente positivi insono 1534 (+63 rispetto a ieri). Si registrano 39 pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1494 (+66) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi ...

