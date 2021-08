Covid oggi, 4 agosto Italia e Lombardia. Il bollettino: morti, contagi e terapie intensive (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre dal 6 agosto, in Italia, sarà obbligatorio mostrare il green pass per accedere ai locali al chiuso (bar, ristoranti, palestre...), il governo pensa di estenderne l'utilizzo per settembre a ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre dal 6, in, sarà obbligatorio mostrare il green pass per accedere ai locali al chiuso (bar, ristoranti, palestre...), il governo pensa di estenderne l'utilizzo per settembre a ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - msgelmini : La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta #Italia andrà avanti, senza sosta, anch… - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - veratto_A : RT @Adnkronos: #Covid oggi #Cina, 96 contagi: picco da gennaio. - giulianol : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI IL PARADOSSO - Covid-19, più morti e ricoveri di 1 anno fa [Continua su -