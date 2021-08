Covid | lo psichiatra | “Vacanze cura per la mente | anche low cost”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Nonostante l’emergenza e le difficoltà economiche, lesono un momento necessario per una ripresa psicofisica, soprattutto in questo periodo così difficile caratterizzato dell’emergenza. La vacanza è un modo per ladi rigenerarsi e di riruirsi. E’ una medicina fondamentale, che sia una vacanza con grandi risorse economiche o che sia a bassoo, in famiglia, sempliceprendendosi degli spazi per il riposo e lo svago”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria (Sip) e professore ordinario di ...