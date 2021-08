Covid Lazio. 513 nuovi casi positivi, D’Amato: ‘alto tasso di vaccinazione frena la variante Delta’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). I casi a Roma città sono a quota 201. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. L’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa. Sono 3,4 milioni i cittadini del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Oggi si registrano 513, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). Ia Roma città sono a quota 201. Osserviamo anche oggi unata del trend dei(-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. L’altodista arginando laDelta che sembrare la sua corsa. Sono 3,4 milioni i cittadini del ...

