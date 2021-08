Covid, Iss Italia Ammontano a 260 i decessi Covid in Italia negli ultimi 30 giorni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milano, 2 ago. (LaPresse) – Ammontano a 260 i decessi Covid in Italia negli ultimi 30 giorni con 81.714 contagi: di questi 915 sono state le infezioni registrate tra gli operatori sanitari. È quanto emerge dai dati della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia dell’Istituto Superiore della Sanità. Sempre negli ultimi 30 giorni, l’età media dei casi è di 26 anni: a essere colpiti soprattutto gli uomini (il 53,9%, donne ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Milano, 2 ago. (LaPresse) –a 260 iin30con 81.714 contagi: di questi 915 sono state le infezioni registrate tra gli operatori sanitari. È quanto emerge dai dati della sorveglianza integrata-19 indell’Istituto Superiore della Sanità. Sempre30, l’età media dei casi è di 26 anni: a essere colpiti soprattutto gli uomini (il 53,9%, donne ...

borghi_claudio : Sto studiando report ISS. Numeri non tornano. È palese che hanno avuto ordine di addomesticarli, lo si vede da cert… - borghi_claudio : Un aperitivo: i dati delle morti dei bambini, quelli da confrontare con le reazioni avverse. Questo è Locatelli pr… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Gab_Si_ : @scruta_vendetta @Agenzia_Ansa Le statistiche sul vaccino relative ai casi Italiani pubblicate da ISS:il vaccino so… -