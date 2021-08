Covid in Spagna, Portogallo, Grecia: dai contagi alle restrizioni, cosa sapere prima di partire (Di mercoledì 4 agosto 2021) Agosto, mese di partenze. Non solo entro i confini nazionali, ma anche verso l’estero. Nonostante il boom di disdette a causa dell’ondata di variante Delta, sono tante le persone ad aver scelto mete internazionali per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate, come ogni estate, abbiamo Spagna, Portogallo e Grecia. Ma qual è la situazione epidemiologica in questi Paesi e quali sono le restrizioni in vigore? Spagna: incidenza in discesa, ma aumentano terapie intensive e decessi L’incidenza dei contagi di Covid in Spagna è in leggero calo,mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Agosto, mese di partenze. Non solo entro i confini nazionali, ma anche verso l’estero. Nonostante il boom di disdette a causa dell’ondata di variante Delta, sono tante le persone ad aver scelto mete internazionali per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate, come ogni estate, abbiamo. Ma qual è la situazione epidemiologica in questi Paesi e quali sono lein vigore?: incidenza in discesa, ma aumentano terapie intensive e decessi L’incidenza deidiinè in leggero calo,mentre ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid in Spagna, Portogallo, Grecia: dai contagi alle restrizioni, cosa sapere prima di partire - Vivi_Tenerife : Il Regno Unito non metterà la Spagna nella sua lista rossa dei paesi ad alto rischio di COVID-19 - GuyThatFly : La nuova EU Covid map (29/7). In Italia non se ne parla . ( o meglio , in Italia si cerca di sconsigliare la Greci… - teresacapitanio : RT @giuslit: Ho dato un’occhiata ai principali quotidiani di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed USA. Nessuno dedica al Covid l’enorm… - Mania48Mania53 : RT @giuslit: Ho dato un’occhiata ai principali quotidiani di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed USA. Nessuno dedica al Covid l’enorm… -