Covid in Campania, oggi 496 positivi e due morti: l'indice di contagio sale al 6,31%, 16 nuovi ricoveri (Di giovedì 5 agosto 2021) Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 496 positivi su 7.863 tamponi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 agosto 2021) Aumentano ie aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 496su 7.863 tamponi...

Advertising

infoitinterno : Covid Campania, salgono a 12 i pazienti in terapia intensiva - salernonotizie : Covid Campania, salgono a 12 i pazienti in terapia intensiva - infoitinterno : Covid Campania sfiora i 500 contagiati, 2 decessi - lorenzoromani : @liviovarriale cmq il caffè in Campania é top. A Roma certe cose imbevibili ti propinano...pure col Covid - _Velies_ : ???? Hanno deciso di autosuicidarsi, addio turismo -