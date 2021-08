Covid | il bollettino di oggi | 6 596 nuovi casi e 21 decessi Il tasso di occupazione delle terapie intensive stabile al 3%

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Aumentano idi contagio in Italia: 6.596 contro i 4.845 registrati ieri. Il numero dei tamponi eseguiti, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute (qui la mappa dei contagi), è di poco superiore alle 24 ore precedenti con 215.748 (+6.029) tanto che ildi positività è aumentato passando dal 2,3% di ieri al 3,1 di. Ilsono 21 (-6 rispetto a martedì) che portano a 128.136 il numero totali dei morti dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono 2.309 (+113) mentre i ricoverati nelle ...

Lazio. Il bollettino del 4 agosto. Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso ( - 2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). I casi ... Stabili a 32 i pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 247, 10 più di ieri, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari. SICILIA - In base a un nuovo parere elaborato dal Cts (Comitato tecnico-scientifico) per l'emergenza Covid, la Sicilia verrà divisa in quattro fasce di ...