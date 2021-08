Covid, Gelmini: “Il lavoro negli hub vaccinali andrà avanti anche ad agosto” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “La lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta Italia andrà avanti, senza sosta, anche in questo mese di agosto”. Così la ministra Mariastella Gelmini (foto), a margine dell’incontro che ieri ha avuto con il Generale Figliuolo. “Il vaccino è libertà. Procediamo spediti. E’ la strada giusta”, ha aggiunto Gelmini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “La lotta alnon va in vacanza. Ilhubdi tutta Italia, senza sosta,in questo mese di”. Così la ministra Mariastella(foto), a margine dell’incontro che ieri ha avuto con il Generale Figliuolo. “Il vaccino è libertà. Procediamo spediti. E’ la strada giusta”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

