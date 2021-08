Covid, con l'obbligo di Green pass scende il costo dei tamponi: in arrivo il provvedimento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il prezzo potrebbe scendere fino a 6-7 euro. Il commissario Figliuolo ha presentato un protocollo alle Regioni d'intesa con il ministero della Salute e le farmacie. Per i minori il costo potrebbe calare ulteriormente. Alcune regioni hanno messo a disposizioni risorse per abbattere ancora di più la cifra Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il prezzo potrebbere fino a 6-7 euro. Il commissario Figliuolo ha presentato un protocollo alle Regioni d'intesa con il ministero della Salute e le farmacie. Per i minori ilpotrebbe calare ulteriormente. Alcune regioni hanno messo a disposizioni risorse per abbattere ancora di più la cifra

Advertising

TizianaFerrario : chi è contrario agli insegnanti vaccinati è un alleato del #Covid, gioca con la salute degli italiani, è inadatto a… - fabiochiusi : Mi accade continuamente di parlare di long Covid con amici e conoscenti, e sentirli rispondere: “Eh? Non ne sapevo… - fattoquotidiano : Pantelleria, focolaio Covid dopo festa con cento persone: 70 positivi, 3 in terapia intensiva. Il sindaco: “Tutti n… - Lorenzi04539669 : RT @fdragoni: Il 95% dei morti #covid ha oltre 60 anni. La probabilità di morire a causa del morbo per gli under 60 è lo 0,2%. Il 90% degli… - GabrieMariste : RT @rubino7004: Covid, morti 423 vaccinati con doppia dose: erano anziani con patologie pregresse • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid con Lazio, oggi 513 contagi (201 a Roma) e un morto Covid Lazio, il bollettino del 4 agosto Asl Roma 1 : 97 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ...

Oggi 6.596 casi e 21 morti. Sale la pressione negli ospedali I dati in Puglia Oggi mercoledì 4 agosto in Puglia sono stati registrati 236 casi su 12.668 test per l'infezione da Covid - 19, con una incidenza dell'1,86%. I nuovi positivi sono 98 in provincia di ...

Coronavirus, ultime notizie. Via libera Linee guida Piani spostamenti casa-lavoro Il Sole 24 ORE Vaccino, Aifa: «16 eventi gravi ogni 100mila dosi (12,8%), la maggior parte con Pfizer» Ogni 100mila dosi di vaccino anti Covid somministrate si sono verificati 16 eventi gravi. Lo registra il settimo report dell'Aifa aggiornato al 26 luglio 2021. All'Agenzia ...

Test universitari all’ippodromo, area di 8mila mq per 2.400 candidati PISA. All’ippodromo di San Rossore i test di ingresso dell’Università di Pisa. Confermata l’anticipazione del Tirreno da un comunicato congiunto tra Ateneo, Comune, Parco e Alfea. «San Rossore apre le ...

Lazio, il bollettino del 4 agosto Asl Roma 1 : 97 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio olink familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ...I dati in Puglia Oggi mercoledì 4 agosto in Puglia sono stati registrati 236 casi su 12.668 test per l'infezione da- 19,una incidenza dell'1,86%. I nuovi positivi sono 98 in provincia di ...Ogni 100mila dosi di vaccino anti Covid somministrate si sono verificati 16 eventi gravi. Lo registra il settimo report dell'Aifa aggiornato al 26 luglio 2021. All'Agenzia ...PISA. All’ippodromo di San Rossore i test di ingresso dell’Università di Pisa. Confermata l’anticipazione del Tirreno da un comunicato congiunto tra Ateneo, Comune, Parco e Alfea. «San Rossore apre le ...