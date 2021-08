Covid, cala occupazione intensive in Marche, Sicilia e Bolzano, in Puglia cresce. LIVE (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta fermo al 3%, a LIVEllo nazionale, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 10%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni.Ultimo miglio per le nuove norme sul green pass e per il piano scuola. Secondo il protocollo proposto da Figliuolo alle Regioni, verso un dimezzamento del costo del tampone rapido Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta fermo al 3%, allo nazionale, il tasso didelle terapieda parte dei pazienti affetti da. Nessuna regione supera la soglia di saturazione del 10%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni.Ultimo miglio per le nuove norme sul green pass e per il piano scuola. Secondo il protocollo proposto da Figliuolo alle Regioni, verso un dimezzamento del costo del tampone rapido

