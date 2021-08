Covid, cala ancora numero dei Comuni bergamaschi senza contagi: sono 144, il 59% (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il monitoraggio dell’Ats di Bergamo per la settimana 28 luglio - 3 agosto 2021. «Trend in crescita della curva epidemica». Quattro settimane fa i paesi senza nuovi contagi erano 210, l’86%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il monitoraggio dell’Ats di Bergamo per la settimana 28 luglio - 3 agosto 2021. «Trend in crescita della curva epidemica». Quattro settimane fa i paesinuovierano 210, l’86%.

