Covid, arriva la certificazione di esenzione dal vaccino per chi ha patologie conclamate (Di mercoledì 4 agosto 2021) arriva l'attesa circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti - Covid. Per coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente,...

MediasetTgcom24 : Covid, arriva la certificazione di esenzione dal vaccino per chi ha patologie conclamate #covid… - RaphaelRaduzzi : Tra i 12-39 anni nel primo report i positivi covid erano 8.4 ogni 100k vax completi, 16.3 ogni 100k vax una dose, 4… - Avvenire_Nei : Il vaccino arriva col camper, nelle piazze o al mare. Non ci sono più scuse - occhio_notizie : #Covid, arriva la certificazione di esenzione dal vaccino per chi ha patologie conclamate - Flavr7 : RT @EntropicBazaar: Mi arriva voce che la pescivendola di Picconate sul Membro si è vaccinata con Pfizer/Moderna e ancora un po', se non no… -