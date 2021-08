Covid-19 Italia, bollettino del 4 agosto: diminuiscono i morti (21), crescono i positivi (6.596) e le terapie intensive. Tasso al 3% (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta intanto fermo al 3%, a livello nazionale, il Tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid, ma una regione, la Puglia, è in crescita dell'1% rispetto al giorno precedente, mentre Marche, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano vedono un calo del -1% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta intanto fermo al 3%, a livello nazionale, ildi occupazione delleda parte dei pazienti affetti da, ma una regione, la Puglia, è in crescita dell'1% rispetto al giorno precedente, mentre Marche, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano vedono un calo del -1% L'articolo proviene da Firenze Post.

