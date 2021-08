Covid-19 in Italia: 6.596 nuovi casi e 21 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. Sale così ad almeno 4.369.964 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 - compresi guariti e morti - dall’inizio dell’epidemia. I decessi, da febbraio 2020 a oggi, sono 128.136. Le persone guarite o dimesse sono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 6.596 i positivi ai testindividuati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. Sale così ad almeno 4.369.964 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 - compresi guariti e- dall’inizio dell’epidemia. I decessi, da febbraio 2020 a oggi, sono 128.136. Le persone guarite o dimesse sono ...

