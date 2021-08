Cosenza in B, ecco il 'nuovo' calendario. Mercato: Zaffaroni (tecnico), Meroni e Schiavone. È il giorno di Goretti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La corsa a tappe dell'estate del Cosenza ieri si è arricchita del passaggio chiave: la sezione prima ter del Tar Lazio ha rigettato l'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal Chievo Verona ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 agosto 2021) La corsa a tappe dell'estate delieri si è arricchita del passaggio chiave: la sezione prima ter del Tar Lazio ha rigettato l'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dal Chievo Verona ...

