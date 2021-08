Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 agosto: 6.596 nuovi casi e 21 vittime. Tasso di positività al 3,1% (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309 (ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri Leggi su repubblica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309 (ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri

Advertising

Corriere : Figliuolo chiede formalmente alle Regioni i dati sulle vaccinazioni del personale scola... - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 agosto: 2.309 nuovi casi e 21 vittime - Agenzia_Ansa : Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri er… - GiusEvangelista : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 4 agosto - Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 agosto: 6.596 nuovi casi, i morti sono 21 | Sky TG24 -