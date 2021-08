Coronavirus Italia, i contagi di oggi: 6596 positivi e 21 morti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 agosto 2021 - Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 agosto 2021 - Sono 6.596 iai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (...

Advertising

Corriere : Figliuolo chiede formalmente alle Regioni i dati sulle vaccinazioni del personale scola... - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 agosto: 2.309 nuovi casi e 21 vittime - Agenzia_Ansa : Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri er… - webecodibergamo : La situazione in Italia al 4 agosto - iirpo : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 agosto: 6.596 nuovi casi e 21 vittime. Tasso di positività al 3,1% -