Coronavirus, in Liguria 152 nuovi positivi. Casi quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Genova – Sono 152 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore (ieri, martedì 3 agosto, erano 81) a fronte di 4.006 tamponi molecolari e 3.655 test rapidi. La maggior parte dei nuovi contagi si è registrata a Imperia (46), segue Genova (28), il Tigullio (20), Savona (14) e La Spezia (9). ? COVID IN Liguria: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 4 agosto 2021) Genova – Sono 152 iin24 ore (ieri, martedì 3 agosto, erano 81) a fronte di 4.006 tamponi molecolari e 3.655 test rapidi. La maggior parte deicontagi si è registrata a Imperia (46), segue Genova (28), il Tigullio (20), Savona (14) e La Spezia (9). ? COVID IN: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER

Advertising

LiguriaOggi : Coronavirus, tornano a salire in contagi in Liguria - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi 4 agosto 152 casi, 14 a Savona e 48 a Genova - riviera24 : Coronavirus, piani terapeutici: in Liguria prorogati fino al termine dell’emergenza pandemica - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 3 AGOSTO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 37 ?? SAVONA (Asl 2): 6 ?? GENOVA: 28 (di cui Asl 3: 11 - As… - RegLiguria : BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 3 AGOSTO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 37 ?? SAVONA (Asl 2): 6 ?? GENOVA: 28 (di cui Asl 3:… -