Coppa Italia, ufficializzati date e orari dei trentaduesimi

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha confermato date e orari delle partite dei trentaduesimi di Coppa Italia pronti a scendere in campo. Ecco date e orari delle partita ufficializzati dalla Lega Serie A: 

Pordenone-Spezia (a Lignano Sabbiadoro) ven 13/08 ore 17.45
Genoa-vincente Perugia/Sudtirol ven 13/08 ore 18.00
Udinese-Ascoli ven 13/08 ore 20.45
Fiorentina-Cosenza ven 13/08 ore 21.00
Benevento-Spal sab 14/08 ore 17.45
Cittadella-Monza sab 14/08 ore 18.00
Hellas ...

