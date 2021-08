Coppa Italia, svelato il tabellone degli ottavi di finale (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lega Serie A ha reso ufficiale il tabellone degli ottavi di finale per la Coppa Italia della stagione 2021/2022 Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha diramato il nuovo tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2021/22. La Lazio entrerà nella competizione a partire dagli ottavi di finale ed è stata inserita nella parte di tabellone con Milan, Inter e Roma. Dall’altro lato sono invece presenti Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Ecco le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lega Serie A ha reso ufficiale ildiper ladella stagione 2021/2022 Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha diramato il nuovodellaper l’edizione 2021/22. La Lazio entrerà nella competizione a partire daglidied è stata inserita nella parte dicon Milan, Inter e Roma. Dall’altro lato sono invece presenti Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Ecco le ...

