COPPA ITALIA: IL GRANDE CALCIO IN ESCLUSIVA SU MEDIASET. ECCO LE DATE (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il GRANDE CALCIO in ESCLUSIVA assoluta su MEDIASET che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della COPPA ITALIA. Tutte le partite saranno trasmesse in ESCLUSIVA in chiaro sulle reti MEDIASET e in live streaming su MEDIASET Infinity. Si comincia venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto: un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su ITALIA 1 e sul 20, oltre che in streaming su MEDIASET ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilinassoluta suche per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite saranno trasmesse inin chiaro sulle retie in live streaming suInfinity. Si comincia venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto: un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su1 e sul 20, oltre che in streaming su...

Advertising

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - TorinoFC_1906 : ?? | COPPA ITALIA ?? @USCremonese ???Domenica 15 agosto ??Ore 21 ???Stadio Olimpico 'Grande Torino' #SFT - persemprecalcio : ?? È stato stilato il tabellone della #CoppaItalia con la nuova formula che prevede l’ingresso in gioco delle squadr… - elbauscia : RT @Inter: ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? -