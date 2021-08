Coppa Italia: Fiorentina-Cosenza (il 13 agosto su Mediaset). Nuove maglie: torna il giglio dei Pontello (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Fiorentina debutterà in Coppa Italia contro il Cosenza (e non contro l'Ascoli, come erroneamente annunciuato in un primo momento), il 13 agosto alle 21, al Franchi, nei 32esimi della competizione. Intanto, domani 5 agosto, verranno presentate le Nuove maglie della squadra viola per la stagione 2021-22.. Sembra ci sia il vecchio giglio dei Pontello L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ladebutterà incontro il(e non contro l'Ascoli, come erroneamente annunciuato in un primo momento), il 13alle 21, al Franchi, nei 32esimi della competizione. Intanto, domani 5, verranno presentate ledella squadra viola per la stagione 2021-22.. Sembra ci sia il vecchiodeiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - TorinoFC_1906 : ?? | COPPA ITALIA ?? @USCremonese ???Domenica 15 agosto ??Ore 21 ???Stadio Olimpico 'Grande Torino' #SFT - Bea_Mary84 : @domthewizard Amico mio ???? La vedo dura che si arrivi ad una vendita libera senza tessere Member, magari in Coppa I… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: #CoppaItalia, svelato il tabellone: possibile Inter-Roma ai quarti. #SportMediaset -