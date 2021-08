COPPA ITALIA - Diramato il tabellone, Napoli in campo a gennaio: le possibili avversarie (Di mercoledì 4 agosto 2021) È stato Diramato il tabellone della COPPA ITALIA 2021/22 che prenderà il via l'8 agosto con 2 turni preliminari e poi il 13 agosto con i 32esimi di finale. Il Napoli, testa di serie, entrerà in scena a gennaio per gli ottavi di finale. Gli azzurri incontreranno una squadra tra: Fiorentina, Cosenza, Benevento e Spal. Il Napoli è stato sorteggiato dalla parte del tabellone in cui sono inserite le teste di serie Juventus, Sassuolo e Atalanta. Se gli azzurri dovessero accedere ai quarti, potrebbero incontrare proprio la squadra bergamasca. Dall'altro ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) È statoildella2021/22 che prenderà il via l'8 agosto con 2 turni preliminari e poi il 13 agosto con i 32esimi di finale. Il, testa di serie, entrerà in scena aper gli ottavi di finale. Gli azzurri incontreranno una squadra tra: Fiorentina, Cosenza, Benevento e Spal. Ilè stato sorteggiato dalla parte delin cui sono inserite le teste di serie Juventus, Sassuolo e Atalanta. Se gli azzurri dovessero accedere ai quarti, potrebbero incontrare proprio la squadra bergamasca. Dall'altro ...

