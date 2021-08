Coppa Italia, c’è il nuovo tabellone: Benevento-Spal sabato 14 agosto con diretta tv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’esclusione del Chievo dalla serie B ha causato un piccolo ribaltone anche nel tabellone della Coppa Italia. La Lega Serie A, che si occupa dell’organizzazione dell’evento, ha reso noto il nuovo programma che vede il Benevento abbinato alla Spal. Il match con i ferraresi è in programma allo stadio Ciro Vigorito sabato 14 agosto alle ore 17.45 e sarà trasmesso in diretta su Canale 20. La qualificata se la vedrà nel turno successivo con la vincente di Fiorentina-Cosenza. Proprio i calabresi sono rientrati in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’esclusione del Chievo dalla serie B ha causato un piccolo ribaltone anche neldella. La Lega Serie A, che si occupa dell’organizzazione dell’evento, ha reso noto ilprogramma che vede ilabbinato alla. Il match con i ferraresi è in programma allo stadio Ciro Vigorito14alle ore 17.45 e sarà trasmesso insu Canale 20. La qualificata se la vedrà nel turno successivo con la vincente di Fiorentina-Cosenza. Proprio i calabresi sono rientrati in ...

