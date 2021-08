Copernicus | regione del Mediterraneo si trasforma in un hotspot di incendi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) In Turchia e in Italia meridionale, i datiAtmosphere Monitoring Service (Cams) segnalano “una intensificazione rapida nelle emissioni e nella intensità degli”; anche Paesi come Marocco, Albania, Grecia, Nord Macedonia e Libano sono stati colpiti. Cams, implementato da European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto della Commissione Europea e finanziato dall’Ue, monitora i gravinell’area del. “Nubi di fumo causate daglisono visibili anche dalle immagini satellitari nell’area del Bacino delorientale dalla ...

... osservando le variazioni nella regione di riferimento e confrontandoli con altre regioni del ... creata da Copernicus e dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). I ...Le mappe realizzate dalla rete europea di satelliti Copernicus ritraggono l'immensa provincia russa ... La più colpita è la regione della Sakha - Jacuzia, nell'estremo nordest, la più estesa unità ...