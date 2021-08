Controllo straordinario del territorio | 7 arresti | 14 denunce a piede libero e nr 9 persone segnalate all’ U T G – Prefettura di Taranto quali assuntori di droga

elenaricci1491 : Continuano i controlli dei Carabinieri - TarantiniTime : Continuano i controlli dei Carabinieri - CandelliAngelo : Manduria, controllo straordinario del territorio: 7 arresti e 14 denunce - Canale189 : Manduria, controllo straordinario del territorio: 7 arresti e 14 denunce - NoiNotizie : #Andria, in un territorio di oltre mille chilometri quadrati il servizio straordinario di controllo con i Cacciator… -

Ultime Notizie dalla rete : Controllo straordinario

Tarantini Time

Chi può controllare il green pass? Oltre alle forze dell'ordine, dovranno procedere al...Il governo ha autorizzato la creazione di un protocollo d'intesa tra il Commissarioper ...... che tuttavia rimarrebbe complessivamente sotto. Complessivamente il consumo di capitale ... a parita di altre condizioni, ad ottenere l'autorizzazione per il buybackdi 652 ...ROMA – Nella mattinata di ieri, nell’area della Stazione Roma Termini, recependo quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, con ordinanza del Questore, è ...Maxi blitz alla Stazione Termini. Nella mattinata di ieri, nell’area della Stazione Roma Termini, recependo quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, co ...