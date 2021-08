Contini al Crotone e Tutino verso il Parma Ci sono dei dubbi sul rinnovo di Insigne! Le ultime

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando le novità che riguardano il club azzurro. Ecco quanto evidenziato: "Martedì Nikitaandrà al. Sul fronte, nonostante ci siano notizie di cose già fatte con il, vi assicuro che non c'è nulla di definito. Il Napoli chiede 5,5 milioni più 2,5 milioni di bonus. Ilè fermo sull'offerta da 5 milioni più una percentuale sulla rivendita, ma non così alta come chiede il Napoli. Il suo futuro sembra comunque destinato ad essere ai ducali. Ci vorranno un altro paio di ...

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:Napoli calcio - Il Napoli , come racconta l'edizione odierna di Repubblica in edicola, continua a lavorare al mercato in uscita e alle cessioni dei calciatori che sembrano più ai margini della rosa ...David Ospina resterà al Napoli l'anno prossimo, Nikita Contini ne ha preso atto e martedì passerà al Crotone in Serie B.Contini verso il Crotone, le ultime. Secondo quanto riportato quest'oggi dal Corriere del Mezzogiorno, l'operazione (ormai conclusa da tempo, il Napoli non bloccherà l'affare) dovrebbe concludersi già ...